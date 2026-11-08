W części stanów USA rośnie liczba przedawkowań związanych ze stymulantami, mimo spadku liczby zgonów z powodu przedawkowań z udziałem fentanylu. Jak podaje The Guardian, wstępne dane amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób wskazują, że w 2025 roku śmiertelność z powodu przedawkowań z udziałem fentanylu po raz pierwszy spadła w skali kraju do poziomu sprzed pandemii.

Jednocześnie liczba zgonów związanych z kokainą wzrosła w 13 stanach, a z metamfetaminą — w ośmiu. W Arizonie nieśmiertelne przedawkowania stymulantów osiągają rekordowo wysoki poziom. Taylor Nichols, lekarz medycyny ratunkowej i leczenia uzależnień z Sacramento, powiedział, że stymulanty wypełniły lukę powstałą wraz ze spadkiem liczby przedawkowań fentanylu.

Objawy mogą się różnić

Metamfetamina i kokaina są najpowszechniejszymi nielegalnymi stymulantami. W przeciwieństwie do przedawkowania opioidów, które często można rozpoznać po gwałtownym spowolnieniu lub zatrzymaniu oddechu, przedawkowanie stymulantów może mieć różne objawy.

Według specjalistów nadmierna stymulacja obciąża serce i mózg oraz może prowadzić do zawału serca lub udaru. Do niebezpiecznych objawów należą także duszność, drgawki i ból w klatce piersiowej. W razie takich objawów w USA zaleca się natychmiastowy kontakt ze służbami ratunkowymi pod numerem 911.

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Jeśli osoba traci przytomność podczas przedawkowania stymulantów, może to wskazywać na jednoczesne użycie opioidów. W takiej sytuacji można bezpiecznie podać nalokson, który może zneutralizować możliwy opioidowy składnik przedawkowania, choć nie leczy przedawkowania stymulantów.

Ryzyko związane z upałem i psychozą

Wysokie dawki stymulantów są szczególnie niebezpieczne podczas upałów, ponieważ mogą wywołać hipertermię — wzrost temperatury ciała grożący uszkodzeniem mózgu lub śmiercią. Osoby pod wpływem stymulantów mogą zapominać o jedzeniu i piciu, dlatego utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia może zmniejszyć ryzyko przegrzania.

Ratownik medyczny z Karoliny Północnej Dalton Barrett radzi przed przyjazdem karetki ograniczać bodźce zewnętrzne: wyłączyć głośną muzykę, usunąć jasne światło i unikać tłumów. Długotrwałe używanie stymulantów bez snu może również wywołać psychozę i paranoję.

Większość śmiertelnych przedawkowań stymulantów wiąże się z innymi substancjami. Jednocześnie dyrektor infolinii SafeSpot Overdose Hotline Stephen Murray zaznaczył, że najwyższe ryzyko śmierci od samych stymulantów dotyczy starszych mężczyzn z problemami zdrowotnymi układu sercowo-naczyniowego.

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