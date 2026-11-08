美国部分州兴奋剂过量用药事件增加——《卫报》

尽管涉及芬太尼的过量用药死亡人数有所下降，美国部分州与兴奋剂相关的过量用药事件数量正在增加。据《卫报》报道，美国疾病控制与预防中心的初步数据显示，2025年，涉及芬太尼的过量用药死亡人数首次在全国范围内降至疫情前水平。

与此同时，与可卡因相关的死亡人数在13个州增加，与甲基苯丙胺相关的死亡人数则在8个州增加。在亚利桑那州，非致命性兴奋剂过量用药事件达到创纪录高位。来自萨克拉门托的急诊和成瘾医学医生泰勒·尼科尔斯表示，兴奋剂填补了芬太尼过量用药事件减少后出现的空白。

症状可能不同

甲基苯丙胺和可卡因是最常见的非法兴奋剂。与通常可通过呼吸急剧减慢或停止来识别的阿片类药物过量用药不同，兴奋剂过量用药可能有不同表现。

专家表示，过度刺激会给心脏和大脑造成负担，并可能导致心脏病发作或中风。呼吸急促、抽搐和胸痛也是危险症状。出现这些迹象时，美国建议立即拨打911联系紧急服务。

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如果一个人在兴奋剂过量用药期间失去意识，这可能表明其同时使用了阿片类药物。在这种情况下，使用纳洛酮是安全的，它可以中和过量用药中可能存在的阿片类药物成分，尽管它不能治疗兴奋剂过量用药。

高温和精神病风险

高剂量兴奋剂在炎热天气中尤其危险，因为其可能导致高热症——体温升高，可能造成脑损伤或死亡。受兴奋剂影响的人可能会忘记进食和饮水，因此保持水分平衡可以降低过热风险。

北卡罗来纳州急救人员道尔顿·巴雷特建议，在救护车到达前减少外部刺激：关闭嘈杂的音乐、移除明亮的灯光并避免人群聚集。长期使用兴奋剂而不睡觉也可能引发精神病和偏执。

大多数致命的兴奋剂过量用药与其他物质有关。同时，SafeSpot Overdose Hotline热线主任斯蒂芬·默里指出，患有心血管健康问题的老年男性，因兴奋剂本身死亡的风险最高。

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