Asharq Al-Awsat：萨那检查期间关闭78家面包店

据Asharq Al-Awsat援引当地消息人士报道，也门首都萨那由胡塞武装控制的工业和贸易部门在马因区和阿尔瓦赫达区关闭了78家面包店。检查人员表示，这些检查与涉嫌违反面包重量规定有关。

该媒体报道称，自上周中旬以来，约有12个检查组参与了突击检查。面包店业主称，检查被用于收取额外费用。在缴纳款项后，78家被关闭的场所中有25家恢复营业，其余场所仍处于关闭状态并受到限制。

业主投诉与面包短缺

面包店业主表示，他们被要求为被称为支持前线的需求缴款，以及为动员和招募活动缴款。据他们称，关闭威胁迫使他们付款，而不断增加的收费使企业能否继续经营受到质疑。

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萨那多个地区的居民报告称，面包供应减少并出现短缺。他们警告称，面包店长期关闭不仅影响场所业主，也影响将面包作为基本食品之一的城市居民。

慈善面包店与面粉

据该媒体消息，检查还波及慈善面包店，这些面包店向贫困和流离失所家庭免费或以折扣价提供面包。检查人员要求这些场所缴纳天课，即伊斯兰慈善捐税。由于这些限制，数百个家庭失去了获得此前免费或以优惠条件领取的面包的机会。

此外，面包店业主谈到，有要求他们购买低质量小麦粉，并将其与白面粉混合，用于烘焙面包和糕点。据他们称，部分此类面粉在由胡塞武装控制的天课机构仓库中存放了多年。业主还表示，在这些限制背景下，白面粉价格上涨了数倍。

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