W Sanie zamknięto 78 piekarni podczas kontroli — Asharq Al-Awsat

Według lokalnych źródeł cytowanych przez Asharq Al-Awsat, kontrolowane przez Huti organy ds. przemysłu i handlu w stolicy Jemenu, Sanie, zamknęły 78 piekarni w dzielnicach Maeen i Al-Wahda. Inspektorzy oświadczyli, że kontrole były związane z domniemanymi naruszeniami wymogów dotyczących wagi chleba.

Jak podaje wydanie, od połowy ubiegłego tygodnia w nalotach uczestniczy około 12 grup inspekcyjnych. Właściciele piekarni twierdzą, że kontrole wykorzystywano do pobierania dodatkowych opłat. Po uiszczeniu pieniędzy działalność wznowiło 25 z 78 zamkniętych placówek, podczas gdy pozostałe nadal są zamknięte i podlegają ograniczeniom.

Skargi właścicieli i niedobór chleba

Właściciele piekarni oświadczyli, że wymagano od nich wpłat na potrzeby określane jako wsparcie frontów, a także na kampanie mobilizacyjne i rekrutacyjne. Według nich groźba zamknięcia zmuszała ich do płacenia, a rosnące opłaty stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie biznesów.

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Mieszkańcy kilku dzielnic Sany zgłosili zmniejszenie zapasów chleba i jego niedobór. Ostrzegli, że długotrwałe zamknięcie piekarni dotyka nie tylko właścicieli placówek, lecz także mieszkańców miasta, dla których chleb jest jednym z podstawowych produktów.

Piekarnie charytatywne i mąka

Według informacji wydania kontrole objęły także piekarnie charytatywne, które bezpłatnie lub po obniżonej cenie dostarczały chleb biednym i przesiedlonym rodzinom. Inspektorzy żądali od takich placówek zapłaty zakatu — islamskiej daniny charytatywnej. Z powodu ograniczeń setki rodzin straciły dostęp do chleba, który wcześniej otrzymywały bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Ponadto właściciele piekarni opowiedzieli o wymogach kupowania niskiej jakości mąki pszennej i mieszania jej z białą mąką do wypieku chleba i wyrobów cukierniczych. Według nich część tej mąki była przez lata przechowywana w magazynach kontrolowanego przez Huti organu ds. zakatu. Właściciele oświadczyli również, że w obliczu tych ograniczeń ceny białej mąki wzrosły kilkukrotnie.

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