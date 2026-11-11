В Сане закрыли 78 пекарен во время проверок — Asharq Al-Awsat

По данным местных источников Asharq Al-Awsat, в столице Йемена Сане подконтрольные хуситам органы в сфере промышленности и торговли закрыли 78 пекарен в районах Маин и Аль-Вахда. Инспекторы заявили, что проверки были связаны с предполагаемыми нарушениями требований к весу хлеба.

Как сообщает издание, с середины прошлой недели к рейдам привлекли около 12 инспекционных групп. Владельцы пекарен утверждают, что проверки использовались для взимания дополнительных платежей. После уплаты средств работу возобновили 25 из 78 закрытых заведений, тогда как остальные остаются закрытыми и подвергаются ограничениям.

Жалобы владельцев и дефицит хлеба

Владельцы пекарен заявили, что от них требовали взносов на нужды, которые называли поддержкой фронтов, а также на мобилизационные и вербовочные кампании. По их словам, угроза закрытия вынуждала их платить, а рост сборов ставит под сомнение дальнейшую работу бизнеса.

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Жители нескольких районов Саны сообщили о сокращении запасов хлеба и его нехватке. Они предупредили, что длительное закрытие пекарен сказывается не только на владельцах заведений, но и на жителях города, для которых хлеб является одним из основных продуктов.

Благотворительные пекарни и мука

По информации издания, проверки также затронули благотворительные пекарни, которые бесплатно или со скидкой обеспечивали хлебом бедные и перемещенные семьи. Инспекторы требовали от таких заведений уплаты закята — исламского благотворительного сбора. Из-за ограничений сотни семей потеряли доступ к хлебу, который ранее получали бесплатно или на льготных условиях.

Кроме того, владельцы пекарен рассказали о требованиях покупать низкокачественную пшеничную муку и смешивать ее с белой мукой для выпечки хлеба и кондитерских изделий. По их словам, часть такой муки годами хранилась на складах подконтрольного хуситам органа закята. Владельцы также заявили, что на фоне этих ограничений цены на белую муку выросли в несколько раз.

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