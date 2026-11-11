У Сані закрили 78 пекарень під час перевірок — Asharq Al-Awsat

За даними місцевих джерел Asharq Al-Awsat, у столиці Ємену Сані підконтрольні хуситам органи у сфері промисловості й торгівлі закрили 78 пекарень у районах Маїн і Аль-Вахда. Інспектори заявили, що перевірки були пов’язані з імовірними порушеннями вимог щодо ваги хліба.

Як повідомляє видання, із середини минулого тижня до рейдів залучили близько 12 інспекційних груп. Власники пекарень стверджують, що перевірки використовували для стягнення додаткових платежів. Після сплати коштів роботу відновили 25 із 78 закритих закладів, тоді як решта залишаються закритими та зазнають обмежень.

Скарги власників і дефіцит хліба

Власники пекарень заявили, що від них вимагали внесків на потреби, які називали підтримкою фронтів, а також на мобілізаційні й вербувальні кампанії. За їхніми словами, загроза закриття змушувала їх платити, а зростання зборів ставить під сумнів подальшу роботу бізнесу.

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Мешканці кількох районів Сани повідомили про скорочення запасів хліба та його нестачу. Вони застерегли, що тривале закриття пекарень позначається не лише на власниках закладів, а й на жителях міста, для яких хліб є одним з основних продуктів.

Благодійні пекарні та борошно

За інформацією видання, перевірки також торкнулися благодійних пекарень, які безкоштовно або зі знижкою забезпечували хлібом бідні та переміщені сім’ї. Інспектори вимагали від таких закладів сплати закяту — ісламського благодійного збору. Через обмеження сотні родин втратили доступ до хліба, який раніше отримували безкоштовно або на пільгових умовах.

Крім того, власники пекарень розповіли про вимоги купувати пшеничне борошно низької якості та змішувати його з білим борошном для випікання хліба й кондитерських виробів. За їхніми словами, частина такого борошна роками зберігалася на складах органу закяту, контрольованого хуситами. Власники також заявили, що на тлі цих обмежень ціни на біле борошно зросли в кілька разів.

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