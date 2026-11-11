Coachella 2027音乐节将于4月9日至11日和16日至18日两个周末在美国加利福尼亚州印第奥举行。据《滚石》报道，杜阿·利帕、Tame Impala和SZA被列为将领衔演出的艺人。

与此同时，该媒体公布的详细日程显示，Don Toliver被列为两个音乐节周末周日的压轴表演者。该日程中未提及SZA。

音乐节节目

杜阿·利帕将领衔周五的节目。当日还计划有麦当娜、Zara Larsson、Steve Lacy、Jisoo、Diljit Dosanjh、Peggy Gou、Kehlani、Giorgio Moroder、Social Distortion、Leon Thomas、Drain Gang和Snow Strippers的演出。

澳大利亚迷幻流行乐队Tame Impala将领衔周六的节目。当日阵容包括Phoebe Bridgers、Weezer、Tïesto、Martin Garrix、Robyn、Role Model、Måneskin、Solomun、NCT、Underworld、Charlotte de Witte、Leon Bridges、Cloonee和Barry Can’t Swim。

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周日节目中，与Don Toliver一同公布的还有Dom Dolla、Kygo、Empire of the Sun、Four Tet、The Neighbourhood、Becky G、Babymonster、Tove Lo、Victoria Monét、Chase & Status和Muna。

门票和过往演出

通行证销售预计将于11月13日星期五太平洋时间12:00开始。涵盖音乐节门票、住宿和当地交通的两个周末套票现已可供购买。

这将是杜阿·利帕首次在Coachella进行完整演出，也是她首次担任该音乐节的压轴表演者。2017年，她曾在演唱歌曲Scared to Be Lonely期间与Martin Garrix一同登上Coachella舞台。Tame Impala主唱凯文·帕克曾担任杜阿·利帕2024年发行专辑Radical Optimism的制作人和歌曲联合创作者。

Tame Impala将第二次担任Coachella的压轴表演者。该乐队于2011年首次在音乐节演出，2013年和2015年回归，并于2019年首次领衔该音乐节。

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