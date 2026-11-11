Rolling Stone оприлюднив лайнап Coachella 2027 у США — Rolling Stone

Фестиваль Coachella 2027 відбудеться в Індіо, штат Каліфорнія, у США, протягом двох вікендів — 9–11 та 16–18 квітня. За даними Rolling Stone, серед артистів, які очолять програму, названі Дуа Ліпа, Tame Impala та SZA.

Водночас у детальному розкладі, наведеному виданням, недільним завершальним виконавцем обох фестивальних вікендів зазначений Don Toliver. SZA у цьому розкладі не згадується.

Програма фестивалю

Дуа Ліпа має очолити п’ятничну програму. Того дня також заплановані виступи Мадонни, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder, Social Distortion, Leon Thomas, Drain Gang і Snow Strippers.

Хедлайнером суботньої програми стане австралійський психоделічний поп-гурт Tame Impala. До лайнапу цього дня увійшли Phoebe Bridgers, Weezer, Tïesto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, Måneskin, Solomun, NCT, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Cloonee та Barry Can’t Swim.

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Разом із Don Toliver у недільній програмі заявлені Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, Babymonster, Tove Lo, Victoria Monét, Chase & Status і Muna.

Квитки та попередні виступи

Продаж перепусток має розпочатися в п’ятницю, 13 листопада, о 12:00 за тихоокеанським часом. Пакети для обох вікендів, що включають фестивальні квитки, проживання та місцевий транспорт, уже доступні для придбання.

Для Дуа Ліпи це буде перший повноцінний виступ на Coachella і перший хедлайнерський сет фестивалю. У 2017 році вона з’являлася на сцені Coachella разом із Martin Garrix під час виконання пісні Scared to Be Lonely. Фронтмен Tame Impala Кевін Паркер працював продюсером і співавтором пісень для альбому Дуа Ліпи Radical Optimism, випущеного 2024 року.

Tame Impala вдруге виступатимуть хедлайнерами Coachella. Гурт уперше зіграв на фестивалі у 2011 році, повертався у 2013 та 2015 роках, а вперше очолив його програму в 2019-му.

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