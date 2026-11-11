Rolling Stone опубликовал лайнап Coachella 2027 в США — Rolling Stone
Фестиваль Coachella 2027 пройдет в Индио, штат Калифорния, США, в течение двух уик-эндов — 9–11 и 16–18 апреля. По данным Rolling Stone, среди артистов, которые возглавят программу, названы Дуа Липа, Tame Impala и SZA.
В то же время в подробном расписании, приведенном изданием, воскресным завершающим исполнителем обоих фестивальных уик-эндов указан Don Toliver. SZA в этом расписании не упоминается.
Программа фестиваля
Дуа Липа должна возглавить пятничную программу. В этот день также запланированы выступления Мадонны, Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder, Social Distortion, Leon Thomas, Drain Gang и Snow Strippers.
Хедлайнером субботней программы станет австралийская психоделическая поп-группа Tame Impala. В лайнап этого дня вошли Phoebe Bridgers, Weezer, Tïesto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, Måneskin, Solomun, NCT, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Cloonee и Barry Can’t Swim.
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В воскресной программе вместе с Don Toliver заявлены Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, Babymonster, Tove Lo, Victoria Monét, Chase & Status и Muna.
Билеты и предыдущие выступления
Продажа пропусков должна начаться в пятницу, 13 ноября, в 12:00 по тихоокеанскому времени. Пакеты на оба уик-энда, включающие фестивальные билеты, проживание и местный транспорт, уже доступны для покупки.
Для Дуа Липы это будет первое полноценное выступление на Coachella и первый хедлайнерский сет фестиваля. В 2017 году она появилась на сцене Coachella вместе с Martin Garrix во время исполнения песни Scared to Be Lonely. Фронтмен Tame Impala Кевин Паркер работал продюсером и соавтором песен для альбома Дуа Липы Radical Optimism, выпущенного в 2024 году.
Tame Impala во второй раз будут хедлайнерами Coachella. Группа впервые выступила на фестивале в 2011 году, возвращалась в 2013 и 2015 годах, а впервые возглавила его программу в 2019 году.