Festiwal Coachella 2027 odbędzie się w Indio w Kalifornii w USA podczas dwóch weekendów — 9–11 oraz 16–18 kwietnia. Według Rolling Stone, wśród artystów, którzy mają być gwiazdami programu, wymieniono Duę Lipę, Tame Impala i SZA.

Jednocześnie w szczegółowym harmonogramie podanym przez magazyn jako niedzielny wykonawca zamykający oba festiwalowe weekendy wskazany jest Don Toliver. SZA nie jest wymieniona w tym harmonogramie.

Program festiwalu

Dua Lipa ma być gwiazdą piątkowego programu. Tego dnia zaplanowano także występy Madonny, Zary Larsson, Steve'a Lacy'ego, Jisoo, Diljita Dosanjha, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Morodera, Social Distortion, Leona Thomasa, Drain Gang i Snow Strippers.

Gwiazdą sobotniego programu będzie australijski psychodeliczny zespół popowy Tame Impala. W line-upie tego dnia znaleźli się Phoebe Bridgers, Weezer, Tïesto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, Måneskin, Solomun, NCT, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Cloonee i Barry Can’t Swim.

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W niedzielnym programie wraz z Donem Toliverem zapowiedziano Dom Dollę, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, Babymonster, Tove Lo, Victorię Monét, Chase & Status i Munę.

Bilety i wcześniejsze występy

Sprzedaż wejściówek ma rozpocząć się w piątek 13 listopada o godz. 12:00 czasu pacyficznego. Pakiety na oba weekendy, obejmujące bilety festiwalowe, zakwaterowanie i lokalny transport, są już dostępne w sprzedaży.

Dla Duy Lipy będzie to pierwszy pełny występ na Coachelli i pierwszy headlinerski set na tym festiwalu. W 2017 roku pojawiła się na scenie Coachelli z Martinem Garrixem podczas wykonania utworu Scared to Be Lonely. Lider Tame Impala, Kevin Parker, pracował jako producent i współautor utworów na wydanym w 2024 roku albumie Duy Lipy Radical Optimism.

Tame Impala po raz drugi będą gwiazdami Coachelli. Zespół po raz pierwszy wystąpił na festiwalu w 2011 roku, wracał w 2013 i 2015 roku, a po raz pierwszy był jego gwiazdą w 2019 roku.

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