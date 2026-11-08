В части штатов США растет количество передозировок, связанных со стимуляторами, несмотря на снижение смертей от передозировок с участием фентанила. Как сообщает The Guardian, предварительные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют, что в 2025 году смертность от передозировок с участием фентанила впервые снизилась до допандемийного уровня в масштабах страны.

В то же время число смертей, связанных с кокаином, выросло в 13 штатах, а с метамфетамином — в восьми. В Аризоне нефатальные передозировки стимуляторами достигают рекордно высоких показателей. Врач неотложной медицины и медицины зависимостей из Сакраменто Тейлор Николс заявил, что стимуляторы заполнили пробел, возникший со спадом передозировок фентанилом.

Симптомы могут отличаться

Метамфетамин и кокаин являются наиболее распространенными незаконными стимуляторами. В отличие от передозировки опиоидами, которую часто можно распознать по резкому замедлению или остановке дыхания, передозировка стимуляторами может иметь разные проявления.

По словам специалистов, чрезмерная стимуляция создает нагрузку на сердце и мозг и может привести к инфаркту или инсульту. Опасными симптомами также являются одышка, судороги и боль в груди. При появлении таких признаков в США рекомендуют немедленно обращаться в экстренную службу по номеру 911.

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Если человек теряет сознание во время передозировки стимуляторами, это может указывать на одновременное употребление опиоидов. В такой ситуации безопасно применить налоксон, который может нейтрализовать возможный опиоидный компонент передозировки, хотя он не лечит передозировку стимуляторами.

Риски жары и психоза

Высокие дозы стимуляторов особенно опасны в жаркую погоду, поскольку могут вызвать гипертермию — повышение температуры тела, угрожающее повреждением мозга или смертью. Люди под воздействием стимуляторов могут забывать есть и пить, поэтому поддержание водного баланса может снизить риск перегрева.

Парамедик из Северной Каролины Далтон Барретт советует до прибытия скорой помощи уменьшать внешние раздражители: выключать громкую музыку, убирать яркий свет и избегать скопления людей. Длительное употребление стимуляторов без сна также способно вызвать психоз и паранойю.

Большинство смертельных передозировок стимуляторами связаны с другими веществами. В то же время директор горячей линии SafeSpot Overdose Hotline Стивен Мюррей отметил, что наибольший риск смерти от самих стимуляторов имеют мужчины старшего возраста с проблемами сердечно-сосудистого здоровья.

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