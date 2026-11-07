Китай представил отчет о морском сотрудничестве с более чем 50 партнерами — ECNS

В Сямэне, Китай, во время Всемирной недели океана 2026 года представили отчет о вкладе страны в глобальное управление океаном и сохранение морского биоразнообразия. Как сообщает ECNS, согласно документу, Китай подписал соглашения о сотрудничестве в морской сфере более чем с 50 странами и международными организациями. Также, согласно отчету, страна совместно создала более 40 морских исследовательских центров и лабораторий.

Отчет о сотрудничестве

Документ подготовил Китайский институт морских дел при Министерстве природных ресурсов КНР. В нем описан вклад Китая в реализацию Соглашения в рамках Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции, известного как Соглашение BBNJ.

В отчете также говорится об обмене морскими знаниями, преодолении различий между развитыми и развивающимися странами, а также развитии международного сотрудничества.

Обсуждения в Сямэне

Всемирная неделя океана 2026 года началась под лозунгом «Вместе защитим глубокую синеву, будем содействовать гармонии человека и океана». В мероприятии приняли участие чиновники, эксперты и представители международных организаций, которые обсуждали глобальное управление океаном и устойчивое развитие морской сферы.

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Постоянный секретарь Министерства инфраструктуры Островов Кука Вайпо Матаора заявил, что малым островным государствам для решения проблем в управлении океаном необходимы совместные научные исследования, данные и профессиональные навыки. По его словам, такие государства располагают обширными океанскими пространствами, но имеют ограниченное население и технические возможности.

Оценки участников

Директор направления Ocean Agenda Центра природы и климата Всемирного экономического форума Альфредо Гирон в интервью China News Network заявил о значительном влиянии Китая на мировую океаническую экономику, в частности через роль страны в офшорной ветроэнергетике и рыболовстве.

Бывший президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес, также в комментарии China News Network, отметил научную инфраструктуру Сямэня — университеты, исследовательские центры и морские лаборатории. По его мнению, город имеет потенциал для содействия реализации Соглашения BBNJ.

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