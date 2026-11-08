В ЮАР через шесть лет после начала расследования SIU в отношении водоснабжающей компании uMngeni-uThukela Water по делу до сих пор не предъявили обвинений. Как сообщает TimesLIVE, расследование касалось предполагаемых взяток и отмывания средств на 270 млн рандов.

Расследование SIU

По данным издания, расследование SIU выявило предполагаемые взятки и отмывание средств на указанную сумму. SIU направило одного из старших должностных лиц компании для уголовного преследования, однако в течение шести лет обвинения по этому делу так и не были предъявлены.

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Должностное лицо остается на работе

TimesLIVE называет старшего должностного лица uMngeni-uThukela Water Нишала Харрибарана среди лиц, связанных с подозрениями во взятках и отмывании средств. По данным издания, он до сих пор работает в водоснабжающей компании, несмотря на направление его дела для уголовного преследования.

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