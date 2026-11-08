В ресторане The Sicilian в Карачи, Пакистан, две роботизированные официантки Robia и Jojo подают блюда посетителям. Роботы перемещаются между столиками, доставляют заказы на подносах и приветствуют гостей электронным голосом.

Как сообщает Dawn, Robia и Jojo создал пакистанский инженер Сайед Осама Азиз, который также основал ресторан. Машины имеют круглые белые головы, темные визоры и черные платки на шее, стилизованные под дупатту.

Роботы из местных компонентов

Азиз разработал роботов через свою компанию Cobot. По его словам, большинство деталей изготовили в Пакистане: инженер сам проектировал печатные платы и программировал машины в собственной лаборатории. В то же время часть электронных компонентов пришлось импортировать, поскольку оборудование для создания роботов непросто найти в стране.

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Мастерская, где изготавливают роботов, расположена в городе Мултан. Пока Robia и Jojo могут доставлять еду к столам, однако посетители должны сами забирать блюда с подноса или ждать помощи сотрудника ресторана.

Планы по распознаванию гостей

Азиз планирует добавить роботам функции обработки изображений с помощью камер. По его замыслу, в будущем машины смогут распознавать клиентов, запоминать их предыдущие заказы и предлагать блюда на основе этих данных.

Роботизированные официантки уже стали популярны среди семей с детьми: посетители фотографируют их и наблюдают за их работой. Сотрудники The Sicilian рассказали, что благодаря роботам число клиентов выросло, а некоторые люди приезжают в ресторан из других районов Карачи.

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