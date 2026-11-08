在巴基斯坦卡拉奇的 The Sicilian 餐厅，两名机器人女服务员 Robia 和 Jojo 为顾客上菜。机器人在餐桌之间移动，用托盘递送订单，并用电子语音迎接客人。

据《黎明报》报道，Robia 和 Jojo 由巴基斯坦工程师赛义德·奥萨马·阿齐兹制造，他也是该餐厅的创始人。这些机器拥有圆形白色头部、深色面罩，以及系在颈部、仿照杜帕塔风格的黑色头巾。

采用本地组件制造的机器人

阿齐兹通过自己的公司 Cobot 开发了这些机器人。据他介绍，大部分零件在巴基斯坦制造：这名工程师亲自设计印刷电路板，并在自己的实验室为机器编程。同时，部分电子组件不得不进口，因为在该国很难找到用于制造机器人的设备。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

制造机器人的车间位于木尔坦市。目前，Robia 和 Jojo 能够将食物送到餐桌，但顾客必须自行从托盘上取走菜品，或等待餐厅员工协助。

识别客人的计划

阿齐兹计划利用摄像头为机器人增加图像处理功能。按照他的构想，未来这些机器将能够识别顾客、记住他们此前的订单，并根据这些数据推荐菜品。

机器人女服务员已经受到带孩子家庭的欢迎：顾客会与它们合影并观看它们工作。The Sicilian 的员工表示，得益于这些机器人，顾客数量有所增加，一些人还从卡拉奇其他地区来到这家餐厅。

关注我们在