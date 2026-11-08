W restauracji The Sicilian w Karaczi w Pakistanie dwie robotyczne kelnerki, Robia i Jojo, podają dania gościom. Roboty poruszają się między stolikami, dostarczają zamówienia na tacach i witają gości elektronicznym głosem.

Jak podaje Dawn, Robia i Jojo stworzył pakistański inżynier Syed Osama Aziz, który założył również restaurację. Maszyny mają okrągłe białe głowy, ciemne wizjery i czarne chusty na szyjach, stylizowane na dupatty.

Roboty z lokalnych komponentów

Aziz opracował roboty za pośrednictwem swojej firmy Cobot. Według niego większość części wyprodukowano w Pakistanie: inżynier sam projektował płytki drukowane i programował maszyny we własnym laboratorium. Jednocześnie część komponentów elektronicznych trzeba było importować, ponieważ sprzęt do tworzenia robotów nie jest łatwo dostępny w kraju.

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Warsztat, w którym produkowane są roboty, znajduje się w mieście Multan. Obecnie Robia i Jojo mogą dostarczać jedzenie do stolików, jednak goście muszą sami zabierać dania z tacy lub czekać na pomoc pracownika restauracji.

Plany dotyczące rozpoznawania gości

Aziz planuje dodać robotom funkcje przetwarzania obrazu za pomocą kamer. Zgodnie z jego zamysłem maszyny będą w przyszłości mogły rozpoznawać klientów, zapamiętywać ich wcześniejsze zamówienia i proponować dania na podstawie tych danych.

Robotyczne kelnerki już stały się popularne wśród rodzin z dziećmi: goście robią im zdjęcia i obserwują ich pracę. Pracownicy The Sicilian powiedzieli, że dzięki robotom liczba klientów wzrosła, a niektórzy ludzie przyjeżdżają do restauracji z innych części Karaczi.

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