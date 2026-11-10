Prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA Mohammed Ben Sulayem planuje zaproponować zniesienie limitów wieku dla działaczy organizacji. Inicjatywa ma zostać przedstawiona do zatwierdzenia Zgromadzeniu Generalnemu FIA, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Szanghaju w Chinach — informuje BBC Sport.

Propozycja dla Zgromadzenia Generalnego

Obecny statut FIA nie pozwala osobom powyżej 75. roku życia kandydować do zespołu prezydenckiego. W dokumencie, z którym zapoznało się BBC Sport, wskazano, że limity wieku mogą zawężać grono wykwalifikowanych kandydatów, których doświadczenie i wiedza specjalistyczna mogłyby być korzystne dla federacji.

Rzecznik FIA oświadczył, że propozycję zatwierdziły światowe rady w celu jej przedłożenia zgodnie z procedurą przewidzianą w statucie. Wejdzie ona w życie tylko w przypadku poparcia przez Zgromadzenie Generalne. Jak powiedział, cenzus wieku wyklucza kandydatów wyłącznie ze względu na datę urodzenia, niezależnie od ich doświadczenia, wiedzy czy zdolności do wniesienia wkładu w pracę organizacji.

Wcześniejsze zmiany zasad

Sześć miesięcy temu Ben Sulayem zniósł ograniczenia dotyczące liczby kadencji dla kierownictwa FIA. Krytycy uważają, że nowa inicjatywa jest kolejnym krokiem, który może pozwolić mu pozostać prezydentem federacji dożywotnio.

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Próg wieku 70 lat w FIA wprowadzono w 2023 roku, a w 2024 roku podniesiono go do 75 lat. Wówczas federacja wyjaśniała to modernizacją zarządzania i zbliżeniem wymogów do współczesnych praktyk przywódczych. Ben Sulayem, który ma 64 lata, po raz pierwszy stanął na czele FIA w 2021 roku i został ponownie wybrany bez kontrkandydatów w grudniu 2025 roku. Była kierowczyni Laura Villars kwestionuje proces wyborczy FIA przed sądem we Francji.

Apel Federacji Samochodowej Ukrainy

Federacja Samochodowa Ukrainy prosi o włączenie do porządku obrad zgromadzenia kwestii domniemanych naruszeń statutu FIA i Międzynarodowego Kodeksu Sportowego przez Rosyjską Federację Samochodową (RAF). Według FAU RAF otworzyła regionalne przedstawicielstwa w czterech miastach Ukrainy.

FAU prosi o zawieszenie członkostwa RAF w FIA do czasu zamknięcia przez nią biur w Ukrainie i zaprzestania tam działalności. Prezydent FAU Ołeksandr Feldman oświadczył, że propozycja jest zgodna ze stanowiskiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie warunków udziału rosyjskich sportowców w zawodach.

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