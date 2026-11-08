W RPA, sześć lat po rozpoczęciu przez SIU dochodzenia dotyczącego przedsiębiorstwa wodociągowego uMngeni-uThukela Water, w sprawie nadal nie postawiono zarzutów. Jak informuje TimesLIVE, dochodzenie dotyczyło domniemanych łapówek i prania pieniędzy na kwotę 270 mln randów.

Dochodzenie SIU

Według publikacji dochodzenie SIU ujawniło domniemane łapówki i pranie pieniędzy na wskazaną kwotę. SIU skierowała jednego z wysokich rangą urzędników spółki do postępowania karnego, jednak przez sześć lat w tej sprawie nie postawiono żadnych zarzutów.

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Urzędnik nadal pracuje

TimesLIVE wymienia wysokiego rangą urzędnika uMngeni-uThukela Water Nishala Harribarana wśród osób powiązanych z podejrzeniami dotyczącymi łapówek i prania pieniędzy. Według publikacji nadal pracuje on w przedsiębiorstwie wodociągowym, mimo skierowania jego sprawy do postępowania karnego.

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