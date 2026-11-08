Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди на этой неделе приказал отменить контракты с компаниями-посредниками в сфере военного производства и заключать соглашения напрямую с производителями. Решение было принято на фоне сообщений о возможных связях некоторых компаний, задействованных в таких контрактах, с группировкой «Катаиб Хезболла», сообщает Asharq Al-Awsat.

Обвинения в экономическом влиянии

Напряженность между правительством Ирака и вооруженными группировками усилилась на фоне обвинений во влиянии этих групп на экономику, операции с недвижимостью и инвестиционные проекты. Провластные СМИ опубликовали информацию о предполагаемой инвестиционной сети «Катаиб Хезболла». По их утверждениям, она действует с участием торговцев и бизнесменов, занимается приобретением имущества и превратилась в инвестиционный проект.

Подробности обвинений в отношении недвижимости и личности возможных выгодоприобретателей независимо проверить не удалось. Публикации появились после того, как «Катаиб Хезболла» подняла вопрос продажи нефти региональной компании и того, одобряли ли члены Координационной рамки продажу нефти со скидками, получая долю прибыли.

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Контроль над вооруженными группами

Силовые и военные структуры Ирака начали усиливать надзор за вооруженными группами, связанными с Силами народной мобилизации. Согласно информации, распространявшейся об одном из инцидентов, силовики задержали членов вооруженной группировки, перевозивших 35 ракет в направлении провинции Бабиль.

Сообщалось, что маршрут группы вызвал вопросы относительно конечного пункта назначения, поскольку в провинции расположен Джурф-ас-Сахр — один из главных опорных пунктов «Катаиб Хезболла». Источник издания в сфере безопасности отказался комментировать обстоятельства инцидента, но заявил, что такие действия, независимо от статуса их участников, в том числе их принадлежности к Силам народной мобилизации, теперь находятся под контролем соответствующих органов.

Политический исследователь Фалах аль-Мишаль заявил, что установление государственного контроля над оружием является приоритетом правительственной программы. По его словам, аз-Заиди во время визита в Вашингтон взял обязательства относительно сроков сдачи оружия: сначала до конца сентября, а затем правительство попросило продлить срок до июня. Преподаватель Мустансирийского университета Галиб ад-Даами предположил, что невыполнение этих обязательств может побудить США к экономическим и политическим шагам против Ирака.

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