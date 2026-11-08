Premier Iraku Ali az-Zaidi w tym tygodniu nakazał anulowanie kontraktów z firmami pośredniczącymi w sektorze produkcji wojskowej oraz zawieranie umów bezpośrednio z producentami. Decyzję podjęto w związku z doniesieniami o możliwych powiązaniach niektórych firm zaangażowanych w takie kontrakty z ugrupowaniem Kataib Hezbollah, informuje Asharq Al-Awsat.

Oskarżenia o wpływy gospodarcze

Napięcia między rządem Iraku a ugrupowaniami zbrojnymi nasiliły się w związku z oskarżeniami o wpływ tych grup na gospodarkę, transakcje nieruchomościami i projekty inwestycyjne. Prorządowe media opublikowały informacje o rzekomej sieci inwestycyjnej Kataib Hezbollah. Według ich twierdzeń działa ona z udziałem handlarzy i biznesmenów, zajmuje się nabywaniem nieruchomości i przekształciła się w projekt inwestycyjny.

Nie udało się niezależnie zweryfikować szczegółów oskarżeń dotyczących nieruchomości ani tożsamości możliwych beneficjentów. Publikacje pojawiły się po tym, jak Kataib Hezbollah podniosło kwestię sprzedaży ropy regionalnej firmie oraz tego, czy członkowie Ram Koordynacyjnych zatwierdzili sprzedaż ropy ze zniżkami, otrzymując udział w zyskach.

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Kontrola nad grupami zbrojnymi

Irackie struktury bezpieczeństwa i wojskowe zaczęły zaostrzać nadzór nad grupami zbrojnymi powiązanymi z Siłami Mobilizacji Ludowej. Według informacji rozpowszechnianych na temat jednego z incydentów służby bezpieczeństwa zatrzymały członków grupy zbrojnej, którzy transportowali 35 rakiet w kierunku prowincji Babil.

Informowano, że trasa grupy rodziła pytania o jej ostateczny cel, ponieważ w prowincji znajduje się Dżurf as-Sachr, jeden z głównych bastionów Kataib Hezbollah. Źródło publikacji w sektorze bezpieczeństwa odmówiło komentarza na temat okoliczności incydentu, ale oświadczyło, że takie działania, niezależnie od statusu ich uczestników, w tym ich przynależności do Sił Mobilizacji Ludowej, znajdują się obecnie pod kontrolą odpowiednich organów.

Badacz polityczny Falah al-Miszal oświadczył, że ustanowienie państwowej kontroli nad bronią jest priorytetem programu rządowego. Według niego az-Zaidi podczas wizyty w Waszyngtonie podjął zobowiązania dotyczące terminów złożenia broni: początkowo do końca września, a później rząd poprosił o przedłużenie terminu do czerwca. Ghalib ad-Daami, wykładowca Uniwersytetu Al-Mustansirijja, zasugerował, że niewypełnienie tych zobowiązań może skłonić USA do podjęcia kroków gospodarczych i politycznych przeciwko Irakowi.

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