伊拉克总理阿里·扎伊迪本周下令取消军事生产领域与中介公司的合同，并直接与制造商签订协议。该决定是在有报道称一些参与此类合同的公司可能与“真主党旅”组织存在关联的背景下作出的，Asharq Al-Awsat报道称。

经济影响力指控

在有关这些组织影响经济、房地产交易和投资项目的指控背景下，伊拉克政府与武装团体之间的紧张关系加剧。亲政府媒体发布了有关“真主党旅”所谓投资网络的信息。根据其说法，该网络在商人和企业家的参与下运作，从事购置房产，并已转变为一个投资项目。

有关房地产的指控细节以及可能受益人的身份未能得到独立核实。这些报道出现在“真主党旅”提出向一家地区公司出售石油，以及协调框架成员是否批准以折扣价出售石油并从中获得利润份额的问题之后。

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对武装团体的控制

伊拉克安全和军事机构已开始加强对与人民动员部队有关联的武装团体的监管。据有关一起事件流传的信息，安全人员拘留了向巴比伦省方向运输35枚火箭弹的一个武装团体成员。

据报道，该团体的路线引发了对其最终目的地的疑问，因为该省坐落着朱尔夫·萨赫尔——“真主党旅”的主要据点之一。该媒体的一名安全领域消息人士拒绝就事件情况发表评论，但表示，无论参与者的身份如何，包括其是否隶属于人民动员部队，此类行动如今都受到相关机构的控制。

政治研究人员法拉赫·米沙尔表示，确立国家对武器的控制是政府纲领的优先事项。据他称，扎伊迪在访问华盛顿期间就交出武器的期限作出了承诺：起初是在9月底前，后来政府请求将期限延长至6月。穆斯坦西里亚大学讲师加利卜·达阿米认为，未能履行这些承诺可能促使美国对伊拉克采取经济和政治措施。

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