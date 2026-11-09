在塞浦路斯，已有超过17万人使用的政府应用程序 Digital Citizen 正在扩展功能，加入未成年人的数字身份证明、外国人的居留证件以及文件到期自动提醒功能。政府还计划在一个月内宣布在该应用中加入足球比赛门票，Cyprus Mail报道。

数字化预算

研究、创新和数字政策副部长尼科德莫斯·达米亚努向议会财政委员会介绍了该部门2027年价值2.122亿欧元的计划。其中，1.502亿欧元将直接拨给副部，另有6200万欧元用于其他政府部门。

达米亚努表示，过去两年该国已推出超过200项新的数字服务。其中包括学校管理系统 eDEA，通过该系统已完成超过13.6万名学生的注册；以及一个新的邮政系统，该系统已处理超过30万件 Drop and Send 邮件。警察平台 DigiPol 在数月内签发了2.1万份无犯罪记录证明。

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新系统与网络安全

政府还在为海关、社会保险和司法部门实施新系统，并为航运副部推出综合平台，以及实施 CY-Alert 紧急信息系统。副部长表示，在社会保险系统中，数字化使申请处理时间缩短了30%至70%，具体取决于福利类型。

2027至2028年，塞浦路斯计划支持 NG 112 紧急通信系统、警察指挥与控制中心、土族塞浦路斯人财产管理系统以及统一医疗记录平台等项目，该平台旨在扩展 GeSY 医疗保健系统的功能。Digital Citizen 的下一发展阶段 предусматривает整合欧洲数字身份钱包功能及年龄验证机制，以保护未成年人上网。

达米亚努还表示，政府已连续第三年为网络安全单独拨款。2026年，公务员系统首次实施了统一的网络保护政策，其中包括统一的规则、标准和员工培训计划。

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