На Кипре государственное приложение Digital Citizen, которым пользуются более 170 тысяч человек, расширяют цифровыми удостоверениями для несовершеннолетних, документами на проживание для иностранцев и автоматическими напоминаниями об истечении срока действия документов. Власти также планируют в течение месяца объявить о добавлении в приложение билетов на футбольные матчи, сообщает Cyprus Mail.

Бюджет на цифровизацию

Заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Никодемос Дамиану представил парламентскому финансовому комитету программу ведомства на 2027 год объемом 212,2 млн евро. Из этой суммы 150,2 млн евро направят непосредственно заместительству министерства, еще 62 млн евро предусмотрено для других государственных ведомств.

По словам Дамиану, за последние два года в стране запустили более 200 новых цифровых сервисов. Среди них — система управления школами eDEA, через которую провели более 136 тысяч регистраций учащихся, а также новая почтовая система, обработавшая более 300 тысяч отправлений Drop and Send. Полицейская платформа DigiPol за несколько месяцев выдала 21 тысячу справок об отсутствии судимости.

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Новые системы и кибербезопасность

Правительство также внедряет новые системы для таможни, социального страхования и судебного сектора, а также интегрированную платформу для заместительства министерства судоходства и систему экстренного информирования CY-Alert. В системе социального страхования цифровизация сократила время рассмотрения заявлений на 30–70% в зависимости от вида выплаты, заявил заместитель министра.

В 2027–2028 годах Кипр планирует поддержать проекты системы экстренной связи NG 112, центра командования и контроля полиции, системы управления имуществом турок-киприотов и единой платформы медицинских записей, которая должна расширить возможности системы здравоохранения GeSY. Следующий этап развития Digital Citizen предусматривает интеграцию функций Европейского кошелька цифровой идентичности и механизма проверки возраста для защиты несовершеннолетних в интернете.

Дамиану также сообщил, что правительство третий год подряд выделяет отдельное финансирование на кибербезопасность. В 2026 году для государственной службы впервые ввели общую политику киберзащиты с едиными правилами, стандартами и программами обучения для работников.

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