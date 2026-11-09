Na Cyprze rządowa aplikacja Digital Citizen, z której korzysta ponad 170 tys. osób, jest rozszerzana o cyfrowe dokumenty tożsamości dla nieletnich, dokumenty pobytowe dla cudzoziemców oraz automatyczne przypomnienia o upływie terminu ważności dokumentów. Władze planują również w ciągu miesiąca ogłosić dodanie do aplikacji biletów na mecze piłkarskie, informuje Cyprus Mail.

Budżet na cyfryzację

Wiceminister ds. badań naukowych, innowacji i polityki cyfrowej Nikodemos Damianou przedstawił parlamentarnej komisji finansów program resortu na 2027 rok o wartości 212,2 mln euro. Z tej kwoty 150,2 mln euro zostanie skierowane bezpośrednio do wiceministerstwa, a kolejne 62 mln euro przewidziano dla innych instytucji państwowych.

Według Damianou w ciągu ostatnich dwóch lat w kraju uruchomiono ponad 200 nowych usług cyfrowych. Wśród nich jest system zarządzania szkołami eDEA, za pośrednictwem którego przeprowadzono ponad 136 tys. rejestracji uczniów, a także nowy system pocztowy, który obsłużył ponad 300 tys. przesyłek Drop and Send. Policyjna platforma DigiPol w ciągu kilku miesięcy wydała 21 tys. zaświadczeń o niekaralności.

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Nowe systemy i cyberbezpieczeństwo

Rząd wdraża również nowe systemy dla służby celnej, ubezpieczeń społecznych i sektora sądownictwa, a także zintegrowaną platformę dla Wiceministerstwa Żeglugi oraz system alarmowego informowania CY-Alert. W systemie ubezpieczeń społecznych cyfryzacja skróciła czas rozpatrywania wniosków o 30–70%, w zależności od rodzaju świadczenia, jak stwierdził wiceminister.

W latach 2027–2028 Cypr planuje wesprzeć projekty systemu łączności alarmowej NG 112, policyjnego centrum dowodzenia i kontroli, systemu zarządzania majątkiem Turków cypryjskich oraz jednolitej platformy dokumentacji medycznej, która ma rozszerzyć możliwości systemu ochrony zdrowia GeSY. Kolejny etap rozwoju Digital Citizen przewiduje integrację funkcji Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej oraz mechanizmu weryfikacji wieku w celu ochrony nieletnich w internecie.

Damianou poinformował również, że rząd trzeci rok z rzędu przeznacza odrębne finansowanie na cyberbezpieczeństwo. W 2026 roku po raz pierwszy wprowadzono dla służby publicznej wspólną politykę cyberochrony z jednolitymi zasadami, standardami i programami szkoleniowymi dla pracowników.

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