在安塔利亚举行的联合国气候峰会COP31首次承认，从长期来看，无法将全球气温升幅限制在比工业化前水平高1.5°C以内。谈判的核心倡议将是一项目标：到2035年实现全球35%的电气化，这是一项自愿目标，澳大利亚广播公司新闻报道。

电气化目标

澳大利亚和土耳其是今年联合国气候变化大会的联合主席。澳大利亚气候变化部长克里斯·鲍恩在开幕式上表示，气候变化已是数十亿人面对的现实。他列举的表现包括尼泊尔冰川遭到破坏、欧洲因高温导致的死亡，以及厄尔尼诺现象加剧。

根据国际能源署的数据，目前电力占比为23%，在现行政策下，到2035年可能升至30%。因此，35%的自愿目标仅略高于预测轨迹。

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融资与化石燃料

土耳其和澳大利亚打算主要关注落实已商定的措施，而非制定新的雄心勃勃目标。会议将高度关注增加对较贫困国家的资金支持，以帮助其适应能源系统并应对气候变化的后果。相关措施还包括减少甲烷排放，特别是在石油、天然气行业和废物管理领域。

与此同时，减少化石燃料使用并未被正式列入峰会议程。联合国气候变化框架公约执行秘书西蒙·斯蒂尔表示，今年化石燃料市场的价格不稳定引发了全球冲击，打击了家庭，并加剧了通货膨胀。

鲍恩指出，在《巴黎气候协定》之前，世界正走向接近4°C的升温，而当前预测已接近2.6°C。推动加速电气化的土耳其是欧洲最大的燃煤发电国：其约55%的电力由煤炭和天然气生产。

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