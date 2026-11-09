Szczyt klimatyczny ONZ COP31 w Antalyi po raz pierwszy uznał, że w długiej perspektywie nie uda się ograniczyć wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Centralną inicjatywą negocjacji będzie dobrowolny cel osiągnięcia 35% elektryfikacji na świecie do 2035 roku, informuje ABC News.

Cel elektryfikacji

Australia i Turcja są współprzewodniczącymi tegorocznej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Australijski minister ds. zmian klimatu Chris Bowen oświadczył podczas otwarcia, że zmiana klimatu jest już rzeczywistością dla miliardów ludzi. Wśród jej przejawów wymienił niszczenie lodowców w Nepalu, zgony spowodowane upałem w Europie oraz nasilenie El Niño.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej energia elektryczna stanowi obecnie 23%, a przy obecnej polityce wskaźnik ten może wzrosnąć do 30% do 2035 roku. Dobrowolny cel na poziomie 35% tylko nieznacznie przewyższa więc prognozowaną trajektorię.

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Finansowanie i paliwa kopalne

Turcja i Australia zamierzają skupić się przede wszystkim na realizacji już uzgodnionych działań, a nie na wyznaczaniu nowych ambitnych celów. Znaczną uwagę poświęcą zwiększeniu wsparcia finansowego dla uboższych krajów, aby dostosować systemy energetyczne i przezwyciężać skutki zmian klimatu. Wśród działań przewidziano również ograniczenie emisji metanu, w szczególności w sektorach naftowym i gazowym oraz w gospodarce odpadami.

Jednocześnie ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych formalnie nie zostało wpisane do porządku obrad szczytu. Simon Stiell, sekretarz wykonawczy Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, oświadczył, że tegoroczna niestabilność cen na rynku paliw kopalnych wywołała globalny szok, uderzyła w gospodarstwa domowe i nasiliła inflację.

Bowen zaznaczył, że przed paryskim porozumieniem klimatycznym świat zmierzał ku ociepleniu o niemal 4°C, podczas gdy obecne prognozy zbliżyły się do 2,6°C. Turcja, która promuje przyspieszoną elektryfikację, jest największym w Europie producentem energii elektrycznej z węgla: około 55% jej energii elektrycznej wytwarza się z węgla i gazu ziemnego.

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