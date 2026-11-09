Климатический саммит ООН COP31 в Анталье впервые признал, что в долгосрочной перспективе ограничить рост глобальной температуры до 1,5°C выше доиндустриального уровня не удастся. Центральной инициативой переговоров станет добровольная цель достичь 35% электрификации в мире к 2035 году, сообщает ABC News.

Цель электрификации

Австралия и Турция являются сопредседателями нынешней конференции ООН по изменению климата. Министр по изменению климата Австралии Крис Боуэн на открытии заявил, что изменение климата уже стало реальностью для миллиардов людей. Среди его проявлений он упомянул разрушение ледников в Непале, смертность от жары в Европе и усиление Эль-Ниньо.

По данным Международного энергетического агентства, в настоящее время доля электроэнергии составляет 23%, а при действующей политике к 2035 году может вырасти до 30%. Таким образом, добровольная цель в 35% лишь умеренно превышает прогнозируемую траекторию.

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Финансирование и ископаемое топливо

Турция и Австралия намерены сосредоточиться преимущественно на выполнении уже согласованных мер, а не на установлении новых амбициозных целей. Значительное внимание будет уделено увеличению финансовой поддержки более бедных стран для адаптации энергетических систем и преодоления последствий изменения климата. Среди мер также предусмотрено сокращение выбросов метана, в частности в нефтяном, газовом секторах и сфере обращения с отходами.

В то же время сокращение использования ископаемого топлива формально не внесли в повестку дня саммита. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл заявил, что ценовая нестабильность на рынке ископаемого топлива в этом году вызвала глобальный шок, ударила по домохозяйствам и усилила инфляцию.

Боуэн отметил, что до Парижского климатического соглашения мир двигался к потеплению почти на 4°C, тогда как нынешние прогнозы приблизились к 2,6°C. Турция, продвигающая ускоренную электрификацию, является крупнейшим в Европе производителем электроэнергии из угля: около 55% ее электроэнергии производится из угля и природного газа.

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