巴塞罗那边锋拉明·亚马尔不会随西班牙国家队前往参加11月12日在布拉格举行的对阵捷克的比赛。正如Interia Sport报道，这名球员被从原定加入国家队的球员名单中排除。

赛后膝盖出现问题

据《世界体育报》消息，在与马德里竞技的比赛后，巴塞罗那进行了检查，发现这名19岁球员的右膝感到不适。加泰罗尼亚俱乐部开始争取将他排除在国家队名单之外，部分原因是球队伤员情况严峻。

亚马尔是巴塞罗那在大都会球场客场对阵马德里竞技一役中的关键球员之一。在对加泰罗尼亚球队而言不成功的上半场后，汉斯·弗里克的球队以2:1获胜。下半场，这名边锋助攻费尔明·洛佩斯破门，后者的进球为巴塞罗那带来了胜利。

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可能重返国家队

COPE记者海伦娜·康迪斯表示，巴塞罗那不认为亚马尔的情况属于严重伤病。根据她的消息，这更像是与马德里竞技比赛后出现的明显疲劳。

在对阵捷克之后，西班牙国家队还将与英格兰进行比赛。据Interia Sport报道，如果身体状况允许，亚马尔可能会在这场比赛前加入球队。

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