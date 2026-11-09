Skrzydłowy Barcelony Lamine Yamal nie pojedzie z reprezentacją Hiszpanii na mecz z Czechami, który odbędzie się 12 listopada w Pradze. Jak podaje Interia Sport, piłkarz został skreślony z listy zawodników, którzy mieli dołączyć do reprezentacji.

Problemy z kolanem po meczu

Według Mundo Deportivo po meczu z Atlético Barcelona przeprowadziła badania, które wykazały dyskomfort w prawym kolanie 19-letniego piłkarza. Kataloński klub zaczął zabiegać o wykluczenie go ze składu reprezentacji, między innymi z powodu trudnej sytuacji z kontuzjowanymi zawodnikami.

Yamal był jednym z kluczowych piłkarzy Barcelony w wyjazdowym meczu z Atlético na stadionie Metropolitano. Po nieudanej dla Katalończyków pierwszej połowie zespół Hansiego Flicka wygrał 2:1. W drugiej części spotkania skrzydłowy zaliczył asystę przy Fermínie Lópezie, którego gol zapewnił Barcelonie zwycięstwo.

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Możliwy powrót do reprezentacji

Dziennikarka COPE Helena Condis poinformowała, że w Barcelonie nie uważają sytuacji Yamala za poważny uraz. Według jej danych chodzi raczej o znaczne zmęczenie po meczu z Atlético.

Po meczu z Czechami reprezentacja Hiszpanii ma również rozegrać spotkanie z Anglią. Według Interia Sport Yamal może dołączyć do zespołu na to spotkanie, jeśli pozwoli mu na to stan fizyczny.

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