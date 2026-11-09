Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не отправится со сборной Испании на матч против Чехии, который состоится 12 ноября в Праге. Как сообщает Interia Sport, футболиста исключили из списка игроков, которые должны были присоединиться к национальной команде.

Проблемы с коленом после матча

По информации Mundo Deportivo, после игры с «Атлетико» «Барселона» провела обследование, которое выявило дискомфорт в правом колене 19-летнего футболиста. В каталонском клубе начали добиваться его исключения из состава сборной, в том числе из-за сложной ситуации с травмированными игроками.

Ямаль был одним из ключевых футболистов «Барселоны» в выездном матче против «Атлетико» на стадионе «Метрополитано». После неудачного для каталонцев первого тайма команда Ханси Флика победила со счётом 2:1. Во второй половине встречи вингер отдал результативную передачу на Фермина Лопеса, чей гол принёс «Барселоне» победу.

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Возможное возвращение в сборную

Журналистка COPE Хелена Кондис сообщила, что в «Барселоне» не считают ситуацию Ямаля серьёзной травмой. По её данным, речь скорее идёт о значительной усталости после матча с «Атлетико».

После игры с Чехией сборная Испании также должна провести матч против Англии. По данным Interia Sport, Ямаль может присоединиться к команде на эту встречу, если это позволит его физическое состояние.

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