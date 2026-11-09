斯坦福医学中心的科学家及其同事分析了七个运动项目中运动员佩戴的带运动传感器护齿的数据，并得出结论：头部线性加速度比旋转加速度更能预测脑震荡。正如News-Medical报道，这些结果对一项已流传近85年的假设提出了质疑：该假设认为，头部旋转运动是导致脑震荡的主要因素。

带传感器护齿的数据

分析纳入了来自七个运动项目的203名男女运动员的数据，其中包括美式橄榄球、长曲棍球和综合格斗。研究人员考察了47次随后记录到脑震荡的撞击，以及3804次没有这一后果的撞击。撞击过程被录像记录，脑震荡由现场医务人员判定，或在回看录像时根据可见的受伤迹象确定，包括定向障碍或平衡受损。

在数学模型中，峰值线性加速度成为预测脑震荡概率最准确的单一指标。加入峰值旋转加速度并未提高模型的准确性，而考虑峰值旋转速度则带来了轻微改善。作者指出，对于持续时间更长的作用，包括挥鞭伤，旋转加速度可能更为重要。

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头盔风险评估

根据该团队的计算，头部线性加速度达到100 g的撞击，即标准自由落体加速度的100倍，与50%的脑震荡风险相关。作为对比，美式橄榄球中平均一次头部撞击约为25 g。根据带传感器护齿的数据，加速度为150 g的碰撞伴随着超过99%的脑震荡风险。

科学家指出，广泛使用的192 g、对应50%脑震荡风险的阈值，是根据固定在头盔上的传感器数据得出的。这类系统可能无法准确反映头部运动，因为头盔会在撞击过程中发生移位。同时，作者强调，几乎所有碰撞都会引起线性和旋转运动，新结果并不意味着旋转运动是安全的。

研究人员还在假人上测试了带液体衬垫的橄榄球头盔。在他们评估的最高负荷水平下，标准头盔的计算脑震荡风险为73.3%，带有此类衬垫的头盔为55.7%。该研究的资深作者戴维·卡马里洛是SoftShox公司的联合创始人，该公司获得了斯坦福技术的许可并生产这些衬垫。作者强调，需要进一步研究来证实这些结论。

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