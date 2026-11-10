5月初在加拿大安大略省被识别出的冠状病毒变异株PJ.2.1已迅速在各大洲之间传播。与此同时，医生没有看到令人信服的证据表明，它会导致比目前其他流行变异株更严重的COVID-19病程，The National报道。

据该媒体报道，自疫情开始以来，全球已记录约7.8亿例COVID-19感染病例和700万例与该疾病相关的死亡病例。截至10月18日的28天内，记录了56,471例新增病例——比上个月少逾3.5万例。

快速传播

中国科学家在9月发表的一项研究中报告了PJ.2.1的快速跨洲传播。根据他们的结论，这一变异株与ACE2受体结合得更有效，而病毒正是通过该受体进入细胞。另一项研究认为，这一特性或可解释其传播速度。

6月底，PJ.2.1首次在美国被发现，地点为纽约。随后，它在美国其他州以及澳大利亚、新加坡和西班牙被记录到。在美国，它被认为是在COVID-19病例中占比增长最快的变异株。

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对脆弱人群的风险

世界卫生组织指出，PJ.2.1与此前的变异株一样，会引发类似感冒或流感的症状。尽管它的刺突蛋白存在许多突变，但该变异株并不被认为更能逃避人体免疫防御。

NMC Royal Hospital Sharjah急诊科医生阿舍尔·贾马尔表示，新的变异株将继续出现，但目前没有令人信服的数据表明需要采用不同的治疗方案，也没有证据显示存在迫在眉睫的威胁。他说，目前大多数病例相对较轻，但老年人和免疫系统较弱的患者仍易出现严重并发症。

东英吉利大学传染病学教授保罗·亨特也指出，没有证据显示PJ.2.1会造成更高的死亡率、住院率或更严重的病程。与此同时，COVID-19仍在导致住院。咨询公司Arthur D Little的代表阿里·亚历山德罗·阿亚奇补充说，部分患者康复后会出现长期健康问题，这给医疗服务带来额外负担。

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