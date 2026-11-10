Вариант коронавируса PJ.2.1, который в начале мая идентифицировали в Онтарио, Канада, быстро распространился между континентами. В то же время врачи не видят убедительных доказательств того, что он вызывает более тяжелое течение COVID-19, чем другие циркулирующие сейчас варианты, сообщает The National.

По данным издания, с начала пандемии в мире зарегистрировали около 780 млн случаев заражения COVID-19 и 7 млн смертей, связанных с болезнью. За 28 дней до 18 октября зафиксировали 56 471 новый случай — более чем на 35 тысяч меньше, чем в предыдущем месяце.

Быстрое распространение

Китайские ученые сообщили о быстром межконтинентальном распространении PJ.2.1 в исследовании, опубликованном в сентябре. Согласно их выводам, этот вариант эффективнее связывается с рецептором ACE2, через который вирус проникает в клетки. Другое исследование предположило, что это свойство может объяснять темпы его распространения.

В конце июня PJ.2.1 впервые обнаружили в США — в Нью-Йорке. Позднее его зафиксировали в других штатах США, а также в Австралии, Сингапуре и Испании. В США его считают вариантом, доля которого среди случаев COVID-19 растет быстрее всего.

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Риски для уязвимых людей

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что PJ.2.1, как и предыдущие варианты, вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп. Хотя он имеет много мутаций в спайковом белке, этот вариант не считают более способным избегать иммунной защиты человека.

Врач отделения неотложной помощи NMC Royal Hospital Sharjah Ашер Джамал заявил, что новые варианты будут продолжать появляться, однако сейчас нет убедительных данных о необходимости иной схемы лечения или о неизбежной угрозе. По его словам, большинство случаев сейчас относительно легкие, однако пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом остаются уязвимыми к серьезным осложнениям.

Профессор инфекционных заболеваний Университета Восточной Англии Пол Хантер также отметил, что нет доказательств более высокой смертности, госпитализации или более тяжелого течения болезни из-за PJ.2.1. В то же время COVID-19 продолжает приводить к госпитализациям. Представитель консалтинговой компании Arthur D Little Али Алессандро Аяч добавил, что у части пациентов после выздоровления возникают длительные проблемы со здоровьем, что создает дополнительную нагрузку на медицинские службы.

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