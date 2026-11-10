Варіант COVID-19 PJ.2.1 швидко поширюється світом — The National

Варіант коронавірусу PJ.2.1, який на початку травня ідентифікували в Онтаріо, Канада, швидко поширився між континентами. Водночас лікарі не бачать переконливих доказів, що він спричиняє тяжчий перебіг COVID-19, ніж інші нині циркулюючі варіанти, повідомляє The National.

За даними видання, від початку пандемії у світі зареєстрували близько 780 млн випадків інфікування COVID-19 і 7 млн смертей, пов’язаних із хворобою. За 28 днів до 18 жовтня зафіксували 56 471 новий випадок — більш як на 35 тисяч менше, ніж попереднього місяця.

Швидке поширення

Китайські науковці у дослідженні, оприлюдненому у вересні, повідомили про швидке міжконтинентальне поширення PJ.2.1. Згідно з їхніми висновками, цей варіант ефективніше зв’язується з рецептором ACE2, через який вірус проникає до клітин. Інше дослідження припустило, що ця властивість може пояснювати темпи його поширення.

Наприкінці червня PJ.2.1 уперше виявили у США — в Нью-Йорку. Згодом його зафіксували в інших штатах США, а також в Австралії, Сінгапурі та Іспанії. У США його вважають варіантом, частка якого серед випадків COVID-19 зростає найшвидше.

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Ризики для вразливих людей

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що PJ.2.1, як і попередні варіанти, викликає симптоми, схожі на застуду або грип. Хоча він має багато мутацій у спайковому білку, цей варіант не вважають більш здатним уникати імунного захисту людини.

Лікар відділення невідкладної допомоги Ашер Джамал із NMC Royal Hospital Sharjah заявив, що нові варіанти й надалі з’являтимуться, однак нині немає переконливих даних про потребу в іншій схемі лікування чи про неминучу загрозу. За його словами, більшість випадків зараз відносно легкі, проте літні люди та пацієнти з ослабленим імунітетом залишаються вразливими до серйозних ускладнень.

Професор інфекційних хвороб Пол Хантер з Університету Східної Англії також зазначив, що немає доказів вищої смертності, госпіталізації або тяжчого перебігу хвороби через PJ.2.1. Водночас COVID-19 і далі призводить до госпіталізацій. Представник консалтингової компанії Arthur D Little Алі Алессандро Аяч додав, що частина пацієнтів після одужання має тривалі проблеми зі здоров’ям, що створює додаткове навантаження на медичні служби.

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