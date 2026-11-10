Wariant koronawirusa PJ.2.1, zidentyfikowany na początku maja w Ontario w Kanadzie, szybko rozprzestrzenił się między kontynentami. Jednocześnie lekarze nie widzą przekonujących dowodów, że powoduje on cięższy przebieg COVID-19 niż inne obecnie krążące warianty, informuje The National.

Według publikacji od początku pandemii na świecie zarejestrowano około 780 mln zakażeń COVID-19 i 7 mln zgonów związanych z chorobą. W ciągu 28 dni do 18 października odnotowano 56 471 nowych przypadków — o ponad 35 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu.

Szybkie rozprzestrzenianie się

Chińscy naukowcy poinformowali o szybkim międzykontynentalnym rozprzestrzenianiu się PJ.2.1 w badaniu opublikowanym we wrześniu. Zgodnie z ich wnioskami wariant ten skuteczniej wiąże się z receptorem ACE2, przez który wirus wnika do komórek. Inne badanie sugerowało, że ta właściwość może wyjaśniać tempo jego rozprzestrzeniania się.

Pod koniec czerwca PJ.2.1 po raz pierwszy wykryto w USA — w Nowym Jorku. Później odnotowano go w innych stanach USA, a także w Australii, Singapurze i Hiszpanii. W USA jest on uznawany za wariant, którego udział wśród przypadków COVID-19 rośnie najszybciej.

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Ryzyko dla osób wrażliwych

Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, że PJ.2.1, podobnie jak wcześniejsze warianty, powoduje objawy podobne do przeziębienia lub grypy. Chociaż ma wiele mutacji w białku kolca, wariant ten nie jest uznawany za bardziej zdolny do unikania ludzkiej ochrony immunologicznej.

Lekarz oddziału ratunkowego Asher Jamal z NMC Royal Hospital Sharjah oświadczył, że nowe warianty będą nadal się pojawiać, jednak obecnie nie ma przekonujących danych wskazujących na potrzebę innego schematu leczenia ani na nieuchronne zagrożenie. Jak powiedział, większość przypadków jest obecnie stosunkowo łagodna, lecz osoby starsze i pacjenci z osłabionym układem odpornościowym pozostają podatni na poważne powikłania.

Profesor chorób zakaźnych Paul Hunter z University of East Anglia również zaznaczył, że nie ma dowodów na wyższą śmiertelność, większą liczbę hospitalizacji ani cięższy przebieg choroby z powodu PJ.2.1. Jednocześnie COVID-19 nadal prowadzi do hospitalizacji. Ali Alessandro Ayach, przedstawiciel firmy konsultingowej Arthur D Little, dodał, że część pacjentów po wyzdrowieniu ma długotrwałe problemy zdrowotne, co tworzy dodatkowe obciążenie dla służb medycznych.

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