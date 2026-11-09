欧盟经济和金融事务理事会（ECOFIN）批准意大利启用国家豁免条款（NEC），该条款允许增加国防和能源安全支出。ANSA English报道称，消息援引意大利经济部长詹卡洛·焦尔杰蒂的话。

预算灵活性

焦尔杰蒂表示，该决定将使意大利能够加强国防能力和能源安全，同时遵守建议的净支出路径，并维持公共财政的可持续性。

该部长还表示，将能源纳入NEC机制是意大利倡议的结果。他认为，其他欧洲国家也将能够使用这一工具。

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能源措施

意大利当局与欧盟委员会讨论了能源安全措施，并计划为这些措施使用该条款所规定的灵活性。这些措施涉及发展可再生能源的生产和储存，以及提高学校、医院和其他公共建筑的能源效率。

清单还包括可持续交通，特别是地方交通和铁路基础设施。焦尔杰蒂指出，欧盟委员会应在措施实施后评估每项具体措施的实际支出。意大利将每六个月提交一次有关这些措施的更新信息。

2027年至2028年的限额

据该部长称，意大利2027年预算法规定，在2027年和2028年使用NEC灵活性，将国防支出控制在不超过GDP的0.3%。这两年中每一年还规定将不超过GDP的0.3%用于增强能源韧性的措施。

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