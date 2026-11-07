W Krakowie w Polsce ogłoszono żałobę miejską do 11 listopada po strzelaninie, do której doszło na Rynku Głównym. Prezydent miasta Łukasz Gibała poinformował, że w magistracie działa sztab kryzysowy, a służby ratunkowe kontynuują pracę na miejscu.

Sześć osób nie żyje

Jak podaje Interia, do strzelaniny doszło w sobotę około godziny 15:00. Początkowo Łukasz Gibała poinformował o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych. Po godzinie 18:00 wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar powiedział na antenie Polsat News, że liczba zabitych wzrosła do sześciu.

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W rejonie rynku, który częściowo zamknięto, służby koordynują działania i przesłuchują świadków. Prezydent Krakowa zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju i odpowiedzialności.

Napastnik został ranny od policyjnych kul

Napastnik został zatrzymany przez policję. Według informacji publikacji funkcjonariusze zranili go, po czym mężczyzna był transportowany do szpitala. Wśród rannych są policjanci. Rzeczniczka policji Katarzyna Cisło oświadczyła na konferencji prasowej, że napastnik prawdopodobnie strzelał do przypadkowych osób.

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