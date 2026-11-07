Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oświadczył, że Stany Zjednoczone spotkają się z „druzgocącą odpowiedzią”, jeśli rozpoczną wojnę. Napisał o tym w serwisie społecznościowym X, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie Mohsena Rezaeiego

W swoim wpisie Rezaei napisał: „Przegraliście wojnę i wybory”. Wspomniał także J.D. Vance’a, Marco Rubio, Pete’a Hegsetha oraz dowódcę Centralnego Dowództwa USA.

Irański urzędnik stwierdził w szczególności, że Vance rzekomo przyznał się do porażki, a Rubio „zmierza do wyjścia”. Rezaei opublikował te twierdzenia po wyborach połówkowych w USA.

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Wybory połówkowe w USA

„Komu więc dokładnie w Waszyngtonie mamy przekazać tę wiadomość? Rozpocznijcie wojnę — a spotkacie się z druzgocącą odpowiedzią” — napisał Rezaei.

Według agencji, w wyborach 3 listopada Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA. W rezultacie Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa straciła większość w obu izbach Kongresu.

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