W Manchesterze w Wielkiej Brytanii szkocki bokser Willie Hutchinson pokonał londyńczyka Joshue Buatsiego i został mistrzem WBC w wadze półciężkiej. W rewanżu sędziowie przyznali zwycięstwo Hutchinsonowi punktami 117:112, 115:113 i 115:113.

Jak informuje BBC Sport, dla 28-letniego Hutchinsona było to 21. zwycięstwo przy dwóch porażkach w zawodowej karierze. Zrewanżował się za przegraną z Buatsim niejednogłośną decyzją sędziów w ich pierwszej walce w 2024 roku. Wówczas Buatsi dwukrotnie posłał rywala na deski.

Tytuł zamiast tymczasowego pasa

Sobotnia walka początkowo miała wyłonić posiadacza tymczasowego tytułu WBC. Pojedynek otrzymał jednak status walki o tytuł po tym, jak Amerykanin David Benavidez zrzekł się pasa WBC, aby przejść do wagi junior ciężkiej.

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Hutchinson został ósmym brytyjskim mistrzem świata w wadze półciężkiej i pierwszym od 2017 roku, gdy tytuł należał do Nathana Cleverly'ego. Przed walką sportowiec opowiadał, że już w wieku 13 lat zapisał w dzienniku swoje marzenie o zostaniu mistrzem WBC.

Przewaga Hutchinsona w rewanżu

W drugim pojedynku Hutchinson skuteczniej walczył w centrum ringu, stosował szybkie serie jabów i zmieniał pozycję. Buatsi próbował atakować korpus, tak jak w pierwszej walce, lecz tym razem rywal znajdował odpowiedzi na jego ataki. W końcowych rundach Buatsi ruszył do przodu, jednak Hutchinson utrzymał przewagę do ostatniego gongu.

Po zwycięstwie Hutchinson wyzwał na pojedynek Brytyjczyka Anthony'ego Yarde'a, który był obecny na gali. Wśród potencjalnych rywali nowego mistrza wymieniani są także zwycięzca walki Dmitrija Biwoła i Calluma Smitha o pozostałe trzy tytuły w wadze półciężkiej, zaplanowanej na 12 grudnia, a także Ben Whittaker, trzeci numer rankingu WBC i posiadacz srebrnego pasa organizacji.

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