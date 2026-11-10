SpaceX planuje przeprowadzić 15. lot testowy Starshipa 13 listopada i po raz pierwszy spróbować złapać oba stopnie systemu rakietowego — booster Super Heavy oraz górny stopień Ship. Start nadal wymaga zgody regulatora i zależy od warunków pogodowych. 75-minutowe okno startowe ma otworzyć się o 17:45 czasu wschodniego USA.

Próba złapania Ship

Jak informuje Engadget, firma już trzykrotnie sprowadziła i złapała booster Super Heavy za pomocą ramion mechanicznych wieży startowej. SpaceX nie przeprowadzało jeszcze takiej operacji z górnym stopniem Ship, ponieważ porusza się on znacznie wyżej i szybciej niż booster.

Super Heavy ma zostać złapany kilka minut po starcie. Ship ma zostać złapany za pomocą tej samej wieży około dobę po starcie. Firma zrobi to tylko wtedy, gdy będzie mogła sprowadzić pojazd z orbity w jednym z wyznaczonych obszarów, a warunki będą optymalne.

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Lot trwający ponad 22 godziny

Podczas Flight 15 Ship ma wykonać około 14 okrążeń Ziemi. Przewidywany czas trwania misji to ponad 22 godziny do sprowadzenia pojazdu z orbity. Wśród głównych celów lotu jest także rozmieszczenie 26 satelitów Starlink V3.

Podczas 14. lotu testowego Starship po raz pierwszy osiągnął orbitę, jednak misję trzeba było skrócić: Ship spędził tam około dwóch godzin zamiast planowanych dziesięciu. Pomyślny powrót obu stopni byłby krokiem w kierunku pełnej wielokrotności użycia systemu Starship.

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