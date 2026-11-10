SpaceX计划于11月13日进行Starship第15次试飞，并首次尝试捕获该火箭系统的两个级段——Super Heavy助推器和Ship上面级。此次发射仍需获得监管批准，并取决于天气条件。时长75分钟的发射窗口预计将于美国东部时间17:45开启。

尝试捕获Ship

据Engadget报道，该公司已经三次利用发射塔的机械臂回收并捕获Super Heavy助推器。SpaceX尚未对Ship上面级进行过此类操作，因为它的飞行高度和速度都远高于助推器。

Super Heavy计划在发射数分钟后被捕获。Ship预计将在升空约一天后，使用同一座塔进行捕获。公司只有在能够让飞行器在指定区域之一脱离轨道且条件最佳时，才会这样做。

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持续超过22小时的飞行

在Flight 15期间，Ship预计将绕地球运行约14圈。任务预计将在飞行器脱离轨道前持续超过22小时。此次飞行的主要目标还包括部署26颗Starlink V3卫星。

在Starship第14次试飞期间，它首次进入轨道，但任务不得不缩短：Ship在轨道上停留了约两小时，而非原计划的十小时。两个级段成功返回将是Starship系统实现完全可重复使用的一步。

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