SpaceX планирует провести 15-й испытательный полёт Starship 13 ноября и впервые попытаться поймать обе ступени ракетной системы — ускоритель Super Heavy и верхнюю ступень Ship. Запуск всё ещё требует одобрения регулятора и зависит от погодных условий. 75-минутное окно для старта должно открыться в 17:45 по восточному времени США.

Попытка поймать Ship

Как сообщает Engadget, компания уже трижды возвращала и ловила ускоритель Super Heavy с помощью механических манипуляторов стартовой башни. SpaceX ещё не проводила такую операцию с верхней ступенью Ship, поскольку она движется значительно выше и быстрее ускорителя.

Super Heavy планируют поймать через несколько минут после запуска. Ship попытаются поймать с помощью той же башни примерно через сутки после старта. Компания сделает это только при условии, что сможет свести аппарат с орбиты в одном из определённых районов и условия будут оптимальными.

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Полёт продолжительностью более 22 часов

Во время Flight 15 Ship должен совершить около 14 оборотов вокруг Земли. Ожидаемая продолжительность миссии — более 22 часов до схода аппарата с орбиты. Среди основных целей полёта также развёртывание 26 спутников Starlink V3.

Во время 14-го испытательного полёта Starship впервые достиг орбиты, однако миссию пришлось сократить: Ship провёл там около двух часов вместо запланированных десяти. Успешное возвращение обеих ступеней стало бы шагом к полной многоразовости системы Starship.

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