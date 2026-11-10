Były australijski krykiecista Usman Khawaja oświadczył, że podczas drugiego meczu testowego serii Ashes w 2023 roku na stadionie Lord's członek Marylebone Cricket Club (MCC) rasowo go znieważył. Sportowiec napisał o tym w niedawno wydanej autobiografii, informuje BBC Sport.

Starcie w Long Room

Do incydentu doszło po kontrowersyjnym wyeliminowaniu Anglika Jonny'ego Bairstowa przez australijskiego wicketkeepera Alexa Careya. Nagrania telewizyjne pokazały wówczas starcia Khawaji i Davida Warnera z widzami, gdy australijscy zawodnicy udawali się na przerwę obiadową.

Według Khawaji jedna z obecnych osób krzyczała, pluła i zachowywała się agresywnie tuż przed jego twarzą. Twierdzi on również, że inny członek MCC próbował podstawić nogę jemu i Warnerowi na schodach. Przy szatni krykiecista zobaczył grupę członków klubu i zapytał, czy to jest Lord's, czy zoo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sankcje ze strony MCC

Po incydencie MCC wykluczył jednego członka klubu i zawiesił dwóch kolejnych. Całą trójkę uznano za winną obraźliwego, nieakceptowalnego lub niewłaściwego zachowania albo wypowiedzi. Jeden z zawieszonych członków klubu otrzymał sankcję na cztery i pół roku, a drugi — na 30 miesięcy.

Khawaja zakończył międzynarodową karierę w styczniu. W reprezentacji Australii rozegrał 88 meczów testowych i zdobył 6229 runów.

Czytaj nas na