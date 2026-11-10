前澳大利亚板球运动员乌斯曼·哈瓦贾表示，在2023年Ashes系列赛第二场测试赛期间，于洛德板球场遭到一名马里波恩板球俱乐部（MCC）成员的种族歧视辱骂。该运动员在近日出版的自传中写到了此事，BBC体育报道。

长廊休息室的冲突

事件发生在澳大利亚守门员亚历克斯·凯里以颇具争议的方式将英格兰球员乔尼·贝尔斯托淘汰出局后。当时的电视画面记录了哈瓦贾和大卫·华纳在前往午餐休息时与观众发生冲突的场面。

哈瓦贾表示，一名在场人士对着他的脸大喊、吐口水并表现出攻击性。他还称，另一名MCC成员试图在楼梯上绊倒他和华纳。在更衣室附近，这名板球运动员看到一群俱乐部成员，并问这里是洛德板球场还是动物园。

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MCC的处罚

事件发生后，MCC开除了一名俱乐部成员，并停职另外两人。三人均被认定存在辱骂性、不可接受或不当的行为或言论。其中一名被停职的俱乐部成员受到四年半的处罚，另一人则为30个月。

哈瓦贾于1月结束了国际职业生涯。他代表澳大利亚队参加了88场测试赛，得到6229分。

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