Бывший австралийский крикетист Усман Хаваджа заявил, что во время второго тестового матча серии Ashes 2023 года на стадионе «Лордс» член Marylebone Cricket Club (MCC) расистски оскорбил его. Об этом спортсмен написал в недавно опубликованной автобиографии, сообщает BBC Sport.

Столкновение в Long Room

Инцидент произошел после спорного выбивания англичанина Джонни Бэрстоу австралийским викет-кипером Алексом Кэри. Телекадры тогда зафиксировали столкновения Хаваджи и Дэвида Уорнера со зрителями, когда австралийские игроки направлялись на обеденный перерыв.

По словам Хаваджи, один из присутствующих кричал, плевался и агрессивно вел себя прямо перед его лицом. Он также утверждает, что другой член MCC пытался подставить ногу ему и Уорнеру на лестнице. Возле раздевалки крикетист увидел группу членов клуба и спросил, это «Лордс» или зоопарк.

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Санкции от MCC

После инцидента MCC исключил одного члена клуба и отстранил еще двоих. Все трое были признаны виновными в оскорбительном, неприемлемом или ненадлежащем поведении либо высказываниях. Один из отстраненных членов клуба получил санкцию на четыре с половиной года, другой — на 30 месяцев.

Хаваджа завершил международную карьеру в январе. За сборную Австралии он провел 88 тестовых матчей и набрал 6229 ранов.

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