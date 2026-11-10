Litwa planuje do 2033 roku zbudować dziesięć nowych elektrowni i utworzyć siedem „wysp energetycznych”, zdolnych do działania niezależnie od głównej sieci w sytuacjach nadzwyczajnych. Projekt ma zwiększyć odporność systemu energetycznego na skutki klęsk żywiołowych, sabotażu i innych zagrożeń, informuje Baltic News Network.

Według Andriusa Šemeškevičiusa, dyrektora generalnego litewskiego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej Litgrid, potrzeba takiego modelu wiąże się z częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które powodują przerwy w dostawach prądu, a także z zagrożeniami geopolitycznymi. Autonomiczne segmenty sieci mają zapewniać odbiorcom energię elektryczną nawet wtedy, gdy sieć przesyłowa o napięciu 330 kV stanie się niedostępna.

Siedem autonomicznych stref

„Wyspy energetyczne” planowane są w regionach Wilna, Kowna, Kłajpedy–Możejek, Poniewieża–Szawli, Olity, Jurborka i Uciany. W trybie izolowanym energia elektryczna będzie w pierwszej kolejności dostarczana służbom ratunkowym i szpitalom, następnie gospodarstwom domowym, natomiast biznes będzie miał najniższy priorytet.

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Litgrid ocenia, że w najgorszym scenariuszu gospodarstwa domowe będą otrzymywać energię elektryczną przez co najmniej osiem godzin na dobę. Przy wystarczającej ilości energii słonecznej i wiatrowej autonomiczne strefy będą mogły działać przez całą dobę.

Moc i harmonogram

Łączna moc dziesięciu planowanych elektrowni wyniesie 800 MW, a moc każdego obiektu będzie wynosić od 50 do 100 MW. Instalacje muszą mieć możliwość uruchomienia w ciągu 30 minut. Za najbardziej prawdopodobną opcję uznaje się generację gazową, jednak przetargi mają być neutralne technologicznie: uczestnicy będą mogli oferować również rozwiązania oparte na wodorze, biometanie lub paliwie ciekłym.

Litgrid planuje kupować usługi na potrzeby działania w trybie izolowanym, podczas gdy same elektrownie będą budowane przez prywatnych inwestorów. Wartość prywatnych inwestycji szacowana jest na około 880 mln euro. Pod warunkiem przyjęcia niezbędnych zmian legislacyjnych i regulacyjnych pierwszy przetarg może odbyć się w 2027 roku. Litwa liczy na uruchomienie do 2028 roku pierwszych czterech autonomicznych stref — w Wilnie, Kownie, Poniewieżu–Szawlach i Kłajpedzie.

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