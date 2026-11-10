Литва планирует до 2033 года построить десять новых электростанций и создать семь «энергетических островов», способных работать отдельно от основной сети в чрезвычайных ситуациях. Проект должен повысить устойчивость энергосистемы к последствиям стихийных бедствий, диверсий и других угроз, сообщает Baltic News Network.

По словам генерального директора литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Андрюса Шемешкявичюса, необходимость такой модели связана с более частыми экстремальными погодными явлениями, вызывающими перебои в электроснабжении, а также с геополитическими угрозами. Автономные сегменты сети должны обеспечивать потребителей электроэнергией, даже если магистральная сеть напряжением 330 кВ станет недоступной.

Семь автономных зон

«Энергетические острова» планируется создать в регионах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды–Мажейкяя, Паневежиса–Шяуляя, Алитуса, Юрбаркаса и Утены. В изолированном режиме электроэнергия прежде всего будет поставляться экстренным службам и больницам, затем — домохозяйствам, тогда как бизнес будет иметь самый низкий приоритет.

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В Litgrid оценивают, что при наихудшем сценарии домохозяйства будут получать электроэнергию не менее восьми часов в сутки. При достаточном количестве солнечной и ветровой генерации автономные зоны смогут работать круглосуточно.

Мощность и сроки

Совокупная мощность десяти запланированных электростанций составит 800 МВт, а мощность каждого объекта — от 50 до 100 МВт. Установки должны иметь возможность запускаться в течение 30 минут. Наиболее вероятным вариантом называют газовую генерацию, однако тендеры должны быть технологически нейтральными: участники смогут также предлагать решения на водороде, биометане или жидком топливе.

Litgrid планирует закупать услуги для работы в изолированном режиме, тогда как сами электростанции будут строить частные инвесторы. Объем частных инвестиций оценивается примерно в 880 млн евро. При условии принятия необходимых законодательных и регуляторных изменений первый тендер может состояться в 2027 году. Первые четыре автономные зоны — в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе–Шяуляе и Клайпеде — Литва рассчитывает запустить до 2028 года.

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