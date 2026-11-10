立陶宛计划到2033年建设10座新发电站，并建立7个可在紧急情况下脱离主电网独立运行的“能源孤岛”。据Baltic News Network报道，该项目旨在增强电力系统抵御自然灾害、蓄意破坏及其他威胁后果的韧性。

立陶宛输电系统运营商Litgrid首席执行官安德留斯·谢梅什克维丘斯表示，对这种模式的需求与导致停电的极端天气事件日益频繁以及地缘政治威胁有关。这些自主电网区段即使在330千伏输电网无法使用时，也应能为用户供电。

七个自主区域

计划在维尔纽斯、考纳斯、克莱佩达—马热伊基艾、帕内韦日斯—希奥利艾、阿利图斯、尤尔巴尔卡斯和乌田纳地区建立“能源孤岛”。在孤岛运行模式下，电力将首先供应给紧急服务部门和医院，随后供应给家庭用户，企业的优先级最低。

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Litgrid估计，在最坏情景下，家庭用户每天将至少获得8小时的供电。若太阳能和风能发电量充足，这些自主区域将能够全天候运行。

装机容量和时间表

计划建设的10座发电站总装机容量将为800兆瓦，每座设施的容量为50至100兆瓦。相关装置必须能够在30分钟内启动。天然气发电被称为最可能的选项，但招标应保持技术中立：参与者还可提出使用氢气、生物甲烷或液体燃料的解决方案。

Litgrid计划采购孤岛运行服务，而发电站本身将由私人投资者建设。私人投资额估计约为8.8亿欧元。在通过必要的立法和监管调整的前提下，首次招标可能于2027年举行。立陶宛预计在2028年前启用首批4个自主区域，分别位于维尔纽斯、考纳斯、帕内韦日斯—希奥利艾和克莱佩达。

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