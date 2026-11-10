Литва планує збудувати 10 електростанцій — Baltic News Network

Литва планує до 2033 року збудувати десять нових електростанцій і створити сім «енергетичних островів», здатних працювати окремо від основної мережі у разі надзвичайних ситуацій. Проєкт має посилити стійкість енергосистеми до наслідків стихійних лих, диверсій та інших загроз, повідомляє Baltic News Network.

За словами генерального директора литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid Андрюса Шемешкявічюса, потреба в такій моделі пов’язана з частішими екстремальними погодними явищами, що спричиняють перебої з електропостачанням, а також із геополітичними загрозами. Автономні сегменти мережі мають забезпечувати споживачів електроенергією, навіть якщо магістральна мережа напругою 330 кВ стане недоступною.

Сім автономних зон

«Енергетичні острови» планують створити в регіонах Вільнюса, Каунаса, Клайпеди—Мажейкяя, Паневежиса—Шяуляя, Алітуса, Юрбаркаса та Утени. В ізольованому режимі електроенергію насамперед постачатимуть екстреним службам і лікарням, далі — домогосподарствам, тоді як бізнес матиме найнижчий пріоритет.

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У Litgrid оцінюють, що за найгіршого сценарію домогосподарства отримуватимуть електроенергію щонайменше вісім годин на добу. За достатньої кількості сонячної та вітрової генерації автономні зони зможуть працювати цілодобово.

Потужність і строки

Сумарна потужність десяти запланованих електростанцій становитиме 800 МВт, а потужність кожного об’єкта — від 50 до 100 МВт. Установки повинні мати можливість запускатися протягом 30 хвилин. Найімовірнішим варіантом називають газову генерацію, однак тендери мають бути технологічно нейтральними: учасники зможуть пропонувати також рішення на водні, біометані або рідкому паливі.

Litgrid планує закуповувати послуги для роботи в ізольованому режимі, тоді як самі електростанції споруджуватимуть приватні інвестори. Обсяг приватних інвестицій оцінюють приблизно у 880 млн євро. За умови ухвалення необхідних законодавчих і регуляторних змін перший тендер може відбутися у 2027 році. Перші чотири автономні зони — у Вільнюсі, Каунасі, Паневежисі—Шяуляї та Клайпеді — Литва розраховує запустити до 2028 року.

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