W Stanach Zjednoczonych publiczne rejestry Microsoftu wskazywały, że domena College Republican Patriot Coalition (CRPC), która twierdzi, że ma 31 stowarzyszonych grup studenckich w 14 stanach, była powiązana z kontem Microsoft 365 firmy NJF LLC. Firmą tą zarządza biały nacjonalista Nick Fuentes, informuje The Guardian.

Według publikacji do poniedziałkowego poranka publiczne rejestry logowania Microsoftu wyświetlały domenę CRPC na koncie zarejestrowanym na NJF LLC. Firma ta zarządza również osobistą stroną internetową Fuentesa i jego sklepem internetowym. W poniedziałek wieczorem, po tym jak dziennikarze wysłali zapytania do Fuentesa i koalicji, domena CRPC przestała być wyświetlana na tym koncie, a kod weryfikacyjny Microsoftu usunięto z jego ustawień. Jednocześnie domeny Fuentesa pozostały na koncie.

Powiązanie z firmą Fuentesa

CRPC nie podaje publicznie nazwisk swoich liderów i nie jest powiązana ze znaną zarejestrowaną strukturą prawną ani organizacyjną. Koalicja wcześniej sugerowała związki z Fuentesem, jednak wspólne konto Microsoftu stało się pierwszym potwierdzonym powiązaniem operacyjnym, o którym poinformował The Guardian.

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Analityk Political Research Associates Ben Lorber powiedział publikacji, że Fuentes radzi młodym zwolennikom, by wstępowali do konserwatywnych organizacji bliskich politycznemu establishmentowi oraz ukrywali lub umniejszali swoje najbardziej radykalne poglądy. Fuentes zbudował wśród młodych mężczyzn publiczność ruchu Groypers dzięki swojemu internetowemu programowi America First.

Grupy studenckie koalicji

W oświadczeniu po wyborach śródokresowych CRPC wymieniła 31 studenckich grup republikańskich, w tym oddziały na University of Florida, Clemson University i Iowa State University, a także federacje w Georgii, Marylandzie, Nowym Jorku, Tennessee i Wirginii. Wiele z nich należy również do College Republicans of America.

Oddział College Republicans na University of Florida opublikował w tym roku wspólnie z CRPC osiem postów na Instagramie. W marcu uczelnia dezaktywowała oddział po pojawieniu się zdjęć, na których jego członkowie mieli wykonywać nazistowskie saluty i pozować z Fuentesem oraz blogerem Myronem Gainesem. Uczelnia poinformowała, że Florida College Republicans Federation ogłosiła rozwiązanie lokalnego oddziału. Według The Guardian kierownictwo federacji powołało się na systematyczne zachowanie naruszające jej zasady i wartości, w tym na niedawny antysemicki gest.

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